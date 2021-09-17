Заминистра обороны РФ Евкуров пришел голосовать на участок в Рязани

В Рязани на выборах в Госдуму РФ проголосовал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Он пришел на участок №1019 в Доме общественных организаций (Первомайский проспект, 17), к которому прикреплено Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Фотографии голосующего в Рязани Евкурова разместила группа «Наблюдатель 62».

Сам Евкуров является выпускником РВВДКУ, где обучался в 1985-1989 годы.

Напомним, голосование проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Участки открыты с 8:00 до 20:00.

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