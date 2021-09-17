На трассе в Сапожковском районе упавшим трактором насмерть придавило водителя.

Днем 16 сентября в Сапожковском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 26-м километре автодороги Сапожок – Сараи – Борец, 40-летний житель села Собчаково на мини-трактором не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. В момент опрокидывания водителя придавило трактором, и он от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту дорожного происшествия в настоящее время проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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