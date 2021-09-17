Сбербанк помогает: Работай смелее - будешь жить веселее

Одной из своих ключевых задач Сбербанк считает развитие стратегического партнерства банка, агропромышленного бизнеса и государства. Банк уделяет особое внимание поддержке российского агропромышленного комплекса. Благодаря этой синергии на законодательном уровне был реализован ряд инициатив по изменению порядка субсидирования, которые помогли аграриям почувствовать себя более уверенно.

В настоящий момент Сбербанк как совместно с правительством РФ, так и самостоятельно, реализует ряд программ, направленных на поддержку АПК.

Одним из деловых партнеров Рязанского отделения Сбербанка, чья надежность, порядочность и ответственность были многократно проверены в течение многолетней совместной деятельности, является ООО «АПК «Русь». Это современное, перспективное, динамично развивающееся аграрное предприятие входит в число крупнейших и ведущих по внедрению инноваций агропромышленных комплексов рязанского региона.

Партнерство двух организаций базируется на прочных, взаимовыгодных отношениях. Так, среди востребованных сотрудниками «АПК «Русь» услуг Сбербанка можно назвать медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье. На этой площадке клиентам доступны круглосуточные онлайн-консультации с дежурными терапевтом или педиатром, а также запись к врачам более 40 специальностей. По словам пользователей, сервис СберЗдоровье избавляет пациента от необходимости тратить время на дорогу и очереди в поликлинике - чтобы получить квалифицированный совет, достаточно позвонить или написать доктору. Особенно актуальным такое удаленно консультирование стало в условиях пандемии коронавируса.

В этом году АПК «Русь» отмечает свой юбилей – 10 лет. И в честь этого события руководство компании наградило своих лучших сотрудников путевками в санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA. В 2011 году Сбербанк полностью проинвестировал проект реконструкции комплекса. На сегодняшний день крымский отель признан ведущим европейским курортным комплексом для отдыха и лучшим spa-курортом в России. Таким образом, известная поговорка «Работай смелее - будешь жить веселее» в прямом смысле воплотится для тех, кто лучше других проявил себя на предприятии.

Сбербанк в свою очередь постоянно расширяет экосистему уникальных услуг для своих клиентов. Неизменная стратегия банка, которая успешно реализуется уже многие годы - помогать людям чувствовать надежную поддержку сегодня и обретать уверенность в будущем, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты.