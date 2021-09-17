В лесах Клепиковского района бесследно исчез 81-летний грибник

В Рязанской области пропал 81-летний Геннадий Трушин, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, пожилой мужчина 16 сентября вышел из дома в деревне Аносово Клепиковского района, отправился в ближайший лес за грибами, и не вернулся.

С собой у пенсионера были светлое ведро и пакет из-под сахара.

Приметы Геннадия Трушина: рост: 160 см, 40-й размер обуви, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые.

Может нуждаться в медицинской помощи.

ВАЖНО!

Всем, кто собирается в ближайшее время отправиться в лес за грибами, рекомендуем прочитать статью Грибная напасть: в азарте тихой охоты рязанцы стали теряться в лесах. Как вести себя, чтобы поход в лес не закончился трагедией. Прочитайте сами, и скиньте своим родным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!