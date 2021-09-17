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Политика17 сентября 2021 9:04

В Рязани для голосования на выборах в Госдуму открылся 1001 участок

Они будут работать с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00
Антон КОНОВАЛОВ
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17 сентября стартовали выборы в Государственную Думу РФ. В Рязанской области в 8:00 открылся 1001 избирательный участок. Все они работают в штатном режиме, сообщает региональная избирательная комиссия.

На протяжении трех дней, 17-19 сентября, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. Список участковых избирательных комиссий есть на сайте ryazan.izbirkom.ru.

В бюллетенях представлено 14 партий. По одномандатному округу №156 жителям региона предстоит выбрать между девятью кандидатами, а по одномандатному округу №157 – между восемью.

На участке избирателям измеряют температуру, просят обработать руки антисептиком, а также надеть маски и перчатки, которые выдают на месте индивидуально.