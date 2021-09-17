В квартире на Тимакова загорелся подоконник – пострадал один человек

Вечером 16 августа на улице Тимакова в Рязани произошел пожар, сообщает региональное управление МЧС. Горела однокомнатная квартира в девятиэтажном доме - площадь пожара составила 0,2 кв. метров.

В результате возгорания поврежден подоконник на кухне, пострадал один человек.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

Боролись с возгоранием девять бойцов личного состава Государственной противопожарной службы на двух пожарных машинах.

МЧС напоминает, если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

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