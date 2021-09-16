В Рязанской области отремонтированы и оснащены оборудованием больше 30 учреждений культуры

«Всю свою жизнь я работала в сфере культуры. Видела ее расцвет во времена Советского Союза. Потом с болью в сердце наблюдала за тем, как разрушается все, созданное нашими руками. А сейчас я могу назвать себя счастливым человеком, потому что на моих глазах культура в малых городах и поселках постепенно возрождается. И ключевую роль в этом процессе, по моему мнению, играет партия «Единая Россия» и такой ее проект, как «Культура малой Родины», – отметила председатель Совета ветеранов поселка Лесной Шиловского района Лидия Саушкина.

За последние несколько лет в Лесном были капитально отремонтированы дом культуры и детская школа искусств, появился современный кинотеатр.

«Знаю, что и в других населенных пунктах нашей области ситуация в сфере культуры заметно меняется к лучшему, и с радостью приветствую эти изменения. Говорю за это спасибо «Единой России» и призываю партию не сходить с избранного курса на полноценное возрождение российской глубинки», – заявила Лидия Саушкина.

Напомним, с 2018 года в Рязанской области в рамках партпроекта «Культура малой Родины» отремонтированы и оснащены оборудованием больше 30 учреждений культуры. Ранее губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов говорил, что до 2030 года будет отремонтировано как минимум 50 клубов, продолжится строительство новых.

В своем послании президент России Владимир Путин заявил о дополнительном финансировании в сумме 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности. Сам факт, что эти темы затрагиваются с такой высокой трибуны, говорит о безусловном понимании главы нашего государства того, чем живут люди в глубинке. «Единая Россия» намерена продолжать работать на благо земляков и решать их проблемы.

Пока другие говорят, «Единая Россия» делает.

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