В Рязанской области женщина незаконно получила 1,2 млн рублей из бюджета

В Рязанской области 38-летняя женщина предстанет перед судом по делу о мошенничестве при получении выплат. Речь идет о так называемых чернобыльских выплатах людям, проживающим в зоне, которая подверглась воздействию радиации.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, обвиняемая зарегистрировалась в Кораблинском районе, а сама поживала в Московской области. Несмотря на это, она продолжала незаконно получать пособие на себя и двух несовершеннолетних детей, в общей сложности 1,2 млн рублей.

Примерно на ту же сумму по ходатайству полицейских суд арестовал ее банковские суда. Расследование уголовного дела завершено, и оно ждет дальнейшего рассмотрения.