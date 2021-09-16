В Шиловском районе по инициативе «Единой России» построили несколько ФОКов

«Как врач я очень хорошо знаю, что здоровье человека зависит от его образа жизни. Люди, регулярно занимающиеся физической культурой, менее подвержены риску возникновения не только хронических, но и сезонных заболеваний. Поэтому я всей душой приветствую программу партии «Единая Россия», в которой предусмотрено активное строительство в нашем регионе общедоступных спортивных сооружений», – рассказал заслуженный врач РФ, председатель Совета ветеранов работников здравоохранения Шиловского района Александр Торжков.

Он напомнил, что за несколько последних лет по инициативе и при активной поддержке «Единой России» в Шиловском районе построили физкультурно-спортивный комплекс «Арена», реконструировали несколько стадионов, проложили двухкилометровую велодорожку и качественную лыжню, возвели площадки для воркаута и сдачи норм ГТО.

15 сентября губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов посетил поселок Лесной и осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, построенный в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Единая Россия» «Детский спорт».

«Необходимо, чтобы таких объектов было как можно больше и в Рязани, и в районах. Мы обязательно продолжим работу по их созданию. Нацпроект это позволяет. Кроме того, мы взяли на себя обязательство – не более чем за пять лет построить в каждом райцентре спортивные комплексы», – заявил Николай Любимов.

Инициатива строительства ФОКов во всех районных центрах принадлежит председателю бюджетного комитета Госдумы РФ, депутату от Рязанской области Андрею Макарову.

«Остался месяц работы над трехлетним бюджетом. Нужна четкая и скоординированная работа рязанских министерств и ведомств с федеральными структурами. Необходимо, чтобы все возможности, которые открыло послание президента РФ, Рязанская область смогла использовать», – подчеркнул Андрей Макаров.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 16.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».