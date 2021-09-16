В лифте дома по улице Кальной неизвестный надругался над рязанкой.

В ночь на 13 сентября на улице Кальной в Рязани неизвестный надругался над девушкой. Первоначально информация о преступлении появилась в телеграмм-канале «Усы Куракиной», но впоследствии подтвердилась в Следственном управлении СК России по Рязанской области.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина настойчиво пропускал девушку первой в подъезд, а потом в лифте дома №5 совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело, а подозреваемого разыскивают.

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