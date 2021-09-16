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Происшествия16 сентября 2021 17:43

В лифте дома по улице Кальной неизвестный надругался над рязанкой

СК возбудил уголовное дело по статье УК «Насильственные действия сексуального характера»
Источник:kp.ru
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В лифте дома по улице Кальной неизвестный надругался над рязанкой.

В лифте дома по улице Кальной неизвестный надругался над рязанкой.

В ночь на 13 сентября на улице Кальной в Рязани неизвестный надругался над девушкой. Первоначально информация о преступлении появилась в телеграмм-канале «Усы Куракиной», но впоследствии подтвердилась в Следственном управлении СК России по Рязанской области.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина настойчиво пропускал девушку первой в подъезд, а потом в лифте дома №5 совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело, а подозреваемого разыскивают.

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