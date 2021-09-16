В Касимове умер врач Сергей Меньшов

Сергей Петрович Меньшов.

16 сентября в группе «Типичный Касимов» появилась информация о смерти Сергея Меньшова, врача Касимовского межрайонного медицинского центра. Сергей Петрович возглавлял приемное отделение больницы.

В медучреждении информацию подтвердили.

В информационном пространстве Сергея Меньшова упоминали как Почетного донора России. К 2014 году, когда его чествовали в этом качестве, он сдал кровь 97 раз, а это примерно 43 литра.

К соболезнованиями родным и близким Сергея Петровича присоединилось множество его земляков. О нем отзываются как о прекрасном враче, добром и веселом человеке.

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