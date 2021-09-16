Убийца, проходивший по делу роковой доярки, получил более 10 лет колонии.

В Сараевском районе завершился суд на 37-летним местным жителем, которого обвиняли в убийстве приятеля, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Кораблинского МСО и суд установили, что вечером 14 июля в селе Мордово во время распития алкоголя произошел конфликт из-за женщины. Они решили, что в разное время встречались с одной и той же женщиной, работавшей в соседнем селе дояркой.

Во время ругани обвиняемый схватил колун и обухом с размаху ударил потерпевшему по лицу. От полученной травмы тот скончался на месте.

«В результате грамотного планирования и квалифицированного проведения первоначальных следственных действий срок расследования уголовного дела составил 15 суток», - говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что в действительности приятели встречались с разными женщинами, их обеих звали Нинами, у них не было передних зубов, но одна работала дояркой, а другая продавщицей. Причин для ссоры у мужчин не было, просто не смогли разобраться.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего – отца убитого взыскан 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Как стало известно «КП-Рязань», прокурор запрашивал для подсудимого 11 лет колонии, родственники погибшего 12 лет, но суд оказался несколько гуманнее.

Приговор в законную силу не вступил.

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