В Рязанской области прогнозируют ночные заморозки

17-19 сентября местами в Рязанской области температура по ночам может опускаться до отрицательных значений. О заморозках со ссылкой на данные Росгидрометеоцентра сообщает МЧС.

Конкретно в ночь на 17 сентября на большей части территории региона будет +1…+6, но в отдельных районах до -2. Днем температура прогнозируется в пределах +9…+14 градусов.

Осадков в пятницу не ожидается. Ветер северо-западный, северный, в дневное время до 10 м/с.

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