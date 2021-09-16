«Единая Россия» и правительство обеспечили ускоренную социальную газификацию

В ходе заседания штаба по газификации с участием заместителя председателя правительства Александра Новака и регионов первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что реализация закона, разработанного депутатами от «Единой России», позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок на участие в программе социальной газификации и техническим присоединением.

По его словам, в ряде регионов заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе, недавно появилась возможность подать заявку на участие в программе социальной газификации на портале Госуслуг. Еще раньше — в отделениях МФЦ, в абонентских пунктах «Газпром межрегионгаз» и сайтах операторов газификации.

Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас необходимо вести информационную работу на местах, помогать людям, индивидуально подходить к каждой семье. «Единая Россия» во всех регионах закрепит представителей депутатского корпуса, которые будут нести личную ответственность за реализацию программы в своих населенных пунктах.

Секретарь Генсовета партии добавил также, что поскольку для некоторых категорий граждан — многодетных семей, пенсионеров — даже минимальная стоимость котла и прокладки сетей по участку неподъемна. Более чем в 30 регионах предусмотрены адресные меры поддержки таких семей. Это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования.

Он призвал в оставшихся регионах, не откладывая, принимать решения по поддержке льготников. Эту работу надо синхронизировать и с подготовкой региональных бюджетов.

По словам губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Любимова, старт программе догазификации в Рязанской области дали 7 сентября. Планируется, что в ней примут участие жители 5 тысяч домовладений в свыше 500 населенных пунктов.

«По решению президента РФ Владимира Путина правительство страны определило оператора, который будет проводить эту работу в Рязанской области. В свою очередь мы окажем ООО «Газпром газификация» и его региональному оператору все необходимую помощь и поддержку в этой работе. Газификация – это неотъемлемая составляющая работы по повышению качества жизни рязанцев», – отметил Николай Любимов.

В ходе заседания вице-премьер правительства Александр Новак поддержал еще одно предложение «Единой России» — привлечь частные газопроводы к программе социальной газификации. Со своей стороны, Андрей Турчак подчеркнул, что для решения вопроса «Единая Россия» в конце сентября внесет поправки в законодательство.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 4 экз. Дата изготовления 15.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»