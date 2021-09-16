Красов – о реконструкции торговых рядов в Касимове: Нет главного – системной работы!

Сопредседатель штаба ОНФ в Рязанской области Андрей Красов проверил ход реконструкции Торговых рядов в Касимове.

«Важнейший объект, на который выделены немалые федеральные средства. Срок ввода в эксплуатацию постоянно переносится! По последней версии, корпус должен быть сдан в конце октября, но опять же есть масса недостатков. От качества финишной отделки помещений до проблем с отоплением», - написал Красов на личной странице.

Он отметил, что батареи в здании по-прежнему холодные, а еще одна зима без тепла отрицательно скажется на состоянии исторического объекта. По мнению Красова, администрация Касимова должна нести ответственность за реконструкцию наравне с подрядчиком.

«Нет главного – системной работы. Все какими-то урывками, клоками… Так относиться к делу нельзя!», - резюмировал Красов.

Подрядчикам и местным чиновникам дали месяц на устранение недостатков. Если к середине октября этого не будет сделано, сопредседатель регионального штаба ОНФ намерен «подключать к приемке надзорные и правоохранительные органы».