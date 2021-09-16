Дягилевская ТЭЦ приступила к подаче тепла в Рязани

Дягилевская ТЭЦ пустила тепло объектам социальной сферы Рязани, сообщает пресс-служба ПАО «Квадра».

Как отметили энергетики, отопительный сезон в этом году в Рязани начался раньше обычного, но станция полностью готова к работе в режиме осенне-зимних нагрузок.

«Во время подготовки станции к отопительному сезону, мы направили на плановые ремонты генерирующего и вспомогательного оборудования Дягилевской ТЭЦ более 670 млн рублей, - отметил главный инженер филиала Сергей Финкельштейн. - В настоящее время теплосетевые контуры ТЭЦ заполнены, настраиваем гидравлические режимы магистральных теплосетей».

Пока тепло получат только поликлиники, больницы, детские сады и школы. После особого распоряжения тепло начнут подавать в жилые дома.

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