На пересечении Чернышевского – Братиславской в Рязани открыли движение

В Рязани на пересечении улиц Чернышевского и Братиславской, где проводился капитальный ремонт теплосетей, восстановили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перекресток Островского – Братиславской пока остается частично перекрытым, так как, по информации властей, там еще укладывают асфальт. Как сообщили "КП-Рязань" местные жители, пока недоступен поворот с улицы Островского в сторону Славянского проспекта. Завершить работы планируется 17 сентября.

Напомним, ремонт теплосетей на улице Братиславской стал хрестоматийным примером некомпетентности людей, руководящих городским хозяйством. Участок дороги разрыли сразу после ремонта, стоившего 10 млн рублей, хотя ничего не мешало сделать наоборот и даже сэкономить дополнительные средства (подробнее).

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