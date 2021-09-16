В Рязанской области от COVID-19 скончался 28-летний молодой человек

15-16 сентября Минздрав Рязанской области подтвердил смерть от коронавируса еще у 12 человек.

15 сентября в летальный список внесли фамилии четырех женщин (67 лет, 69 лет, 70 лет, 72 года), а также 28-летнего и 72-летнего мужчин.

16 сентября – трех женщин (71 год, 79 лет, 88 лет) и трех мужчин (43 года, 57 лет, 81 год).

Все они скончались в июне. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти этих людей стала коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в Рязанской области жизни 1032 человек.