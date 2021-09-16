Прямая линия мэра Рязани Елены Сорокиной состоится 21 сентября

21 сентября состоится прямая линия главы администрации Рязани Елены Сорокиной. Об этом сообщила сама чиновница.

«Николай Викторович Любимов предложил мне использовать этот опыт [прямой линии] и также провести прямой эфир, где мы открыто поговорим с людьми на темы, которые их волнуют», - сказала мэр города.

Вопросы Елене Сорокиной можно уже сейчас в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» под анонсом в группах Рязанской области и администрации Рязани. Кроме того, вопросы можно направить на электронную почту: sorokina-vopros@yandex.ru, оставить на автоответчике по телефону: 8 (915) 594-60-65 или прислать на WhatsApp.

«Все темы озвучить во время прямого эфира, наверное, не получится, но вопросы, поступившие от жителей, будут проработаны, и каждый участник получит обратную связь», - заверила чиновница.

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