В Рязанской области водитель Opel спровоцировал смертельное ДТП, но сам не пострадал.
Вечером 15 сентября на трассе в Михайловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 44-летний водитель за рулем автомобиля Opel Vectra «создал аварийную ситуацию» с грузовиком «ГАЗ Валдай». 40-летний водитель «Валдая» из Волгограда, пытаясь избежать столкновения, вылетел на обочину, но не справился с управлением и врезался в Renault Arkana.
В жуткой аварии в Михайловском районе погиб 50-летний житель Воронежской области
В результате дорожного происшествия 50-летний водитель Renault - житель Воронежской области - от полученных травм скончался на месте ДТП. Двое его пассажиров в возрасте 41 года и 32 лет получили травмы.
В настоящее время по факту смертельного ДТТП проводится проверка.
В Рязанской области водитель Opel спровоцировал смертельное ДТП, но сам не пострадал.
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