У улицы Семинарской в Рязани появится мастер-план развития

В Рязани создадут концепцию мастер-плана развития улицы Семинарской. Об этом заявил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Чиновник напомнил, что улица Семинарская когда-то называлась Московской и связывала Рязань со столицей.

«Несмотря на то, что улица расположена в уникальном историческом месте, входит во все экскурсионные прогулки и маршруты, она не рассказывает свою историю, не олицетворяет былой статус «парадного въезда» в город», - отметил Попов.

На улице Семинарской расположены руины деревянной усадьбы Хвощинских. Многие годы областные чиновники ничего не могут сделать по восстановлению дома.

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