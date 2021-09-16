Андрей Красов обратился к рязанцам

Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области обратился к рязанцам накануне голосования:

— Уважаемые друзья, в Государственной Думе седьмого созыва я был первым заместителем председателя комитета по обороне. И мой опыт, опыт профессионального военного, оказался востребован по созданию законов, направленных на укрепление обороноспособности нашей страны, на повышение престижа военной службы.

За время работы мы подготовили и издали более 100 законов, направленных на создание самой мощной армии в мире, на развитие военно-промышленного комплекса, на социальную защиту военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, на защиту исторической памяти.

У нас многое было сделано и многое получилось! Народ Российской Федерации может по праву гордиться своей армией.

Теперь главная задача — решить социально-экономические проблемы, которые есть у нас в нашем регионе.

Мы подготовили программу. Программу реальных действий по каждому муниципальному району нашей области.

Дорогие друзья, я, Андрей Красов, обращаюсь к вам за поддержкой на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы!

Вместе мы победим!

Все положения о планах на будущее будут реализованы исключительно в рамках полномочий депутата, не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления за счет средств соответствующих уровней бюджетов, а также государственных программ.

Изготовитель: Зонова Марина Сергеевна, место жительства: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Рязанской области - Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 Красов Андрей Леонидович. Тираж: 5 экземпляров. Дата изготовления: 13.09.2021г. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Рязанской области - Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 Красова Андрея Леонидовича.