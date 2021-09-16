На улице Полевой в центре Рязани обнаружили боеприпас военных лет

На улице Полевой в центре Рязани обнаружили часть боеприпаса военных лет

На улице Полевой в Рязани строители обнаружили часть фрагмент боеприпаса времен войны, сообщает управление Росгвардии по Рязанской области.

На место происшествия тут же выехали взрывотехники из группы разминирования ОМОН ведомства, которые осмотрели находку и выяснили, что это корпус 107-миллиметровой минометной мины времен Великой Отечественной войны. Взрывчатого вещества в ней не было, поэтому находку передали полиции.

В конце августа в Рязани под мостом через Трубеж на улице Солнечной во время проведения земляных работ рабочие обнаружили 50-миллиметровую минометную мину с сильными следами коррозии. Мина оказалась боевой, ее пришлось уничтожить (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!