Работы по восстановлению склона Лыбедского бульвара у Брессюирского моста приостановили

Какие-то работы у Брессюирского моста, действительно, проводились, рядом со склоном появилась земляная насыпь.

Работы по восстановлению склона Лыбедского бульвара у Брессюирского моста в центре Рязани приостановили. После публикации в «КП-Рязань» о размытом склоне, городские власти отреагировали, сообщив: «Дирекция благоустройства уже работает на указанном участке в районе моста, территория приводится в порядок».

Ответили в мэрии 10 сентября, но до настоящего времени ничего не исправлено. На месте видно, что какие-то работы у Брессюирского моста, действительно, проводились, рядом со склоном появилась земляная насыпь, но вот уже несколько дней рабочих не видно.

Ранее сообщалось, что в Рязани размыло склон Лыбедского бульвара у Брессюирского моста. Судя по всему, провал произошел в месте, где проходит дренажная труба. Склон размыло от самого верха до подножия – остался примерно полуметровые козырек (подробнее с фото и видео).

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