Во время ремонта крыши в центре Рязани упал и разбился насмерть 39-летний мужчина

Днем 15 сентября с крыши десятиэтажного дома №108 по улице Есенина упал 39-летний мужчина, сообщает Следственный комитет.
По факту обнаружения трупа следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку. В ближайшее время им предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.
К настоящему времени известно, что мужчина ремонтировал кровлю, страховочного троса у него не было, и он сорвался.
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