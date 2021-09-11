В воскресенье в Рязанской области ожидается до +25°С

В воскресенье, 12 сентября, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

В регионе возможен южный ветер, с порывами до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +8…+13°С, днем +20…+25 градусов.

Напомним, ранее в ГУ МЧС предупреждали рязанцев о сильном тумане утром 11 сентября. При этом видимость составляла - 200-500 метров, а местами менее 100.

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