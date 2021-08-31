Николай Любимов: Мост через Трубеж - один из важных объектов транспортной системы Рязани

31 августа в Рязани с опережением намеченных сроков полностью открыли движение по мосту через реку Трубеж. Объект осмотрел губернатор Николай Любимов. Также в мероприятии приняли участием министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник, глава администрации города Рязани Елена Сорокина, руководитель подрядной организации Антон Кузнецов.

Глава региона отметил, что решение сделать все возможное для максимально оперативного завершения работ - до 1 сентября - принято ввиду особой социальной значимости объекта.

«Колоссально сложные работы проводились для укрепления опор. Это почти новый мост в результате и второй в Рязани, который удалось в срок запустить в этом году, чтобы люди не чувствовали неудобство», - сказал губернатор.

Работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались 17 марта. Подрядчик выполнил ремонт опор моста, накладной плиты, работы по монтажу перильного композитного ограждения, переносу столбов электропередач, устройству асфальтобетонного покрытия.

Губернатор уделил особое внимание существенной поддержке, которую регион получает в рамках нацпроекта. Президент России Владимир Путин дал поручение в текущий летний сезон дополнительно выделить 30 млрд рублей на ремонт дорог. Средства оперативно направили в субъекты РФ.

«400 миллионов рублей дополнительно благодаря поддержке нашего депутата Госдумы РФ, председателя Комитета Андрея Макарова получила Рязанская область», - отметил Николай Любимов.

Он подчеркнул, что все средства должны быть использованы максимально эффективно с учетом пожеланий жителей под контролем депутатского корпуса и общественности.

«Нацпроект будет продолжен. Рассчитываем на то, что люди будут голосовать за те улицы, которые должны быть сделаны в первую очередь, сообщать о проблемных участках. Постараемся оперативнее реагировать на вопросы людей», - сказал Николай Любимов.