Рязанец заставлял 11-летнюю екатеринбурженку высылать ему интимные фото

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело в отношении рязанца, подозреваемого в совращении 11-летней девочки из уральской столицы. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что злоумышленник, работавший администратором пивного бара, вступил в интимную переписку со школьницей, требуя от нее делать и присылать ему интимные фото. Источник в правоохранительных органах в разговоре с нашими уральскими коллегами сообщил, что переписка велась с сентября до начала октября 2020 года. Позже о ней узнала мама ребенка, которая обратилась в полицию.

- Зная о том, что девочка является несовершеннолетней, мужчина втерся к ней в доверие. Сначала он вел с ней переписку на отвлеченные темы, а затем начал говорить о сексе. В процессе общения он уговорил школьницу выслать ему свои интимные фото. После того как она это сделала, он начал отправлять девочке свои, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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