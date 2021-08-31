У рязанки удалили опухоль весом в 8 кг. Как она так выросла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В онкологическом диспансере прооперировали 48-летнюю пациентку. У женщины удалили опухоль весом в восемь килограммов, сообщает министерство здравоохранения. Врачи объяснили, как новообразование достигло таких размеров.

— Женщина долгое время не обращалась за медицинской помощью, — рассказывает главный врач Рязанского областного клинического онкологического диспансера Михаил Рязанцев. — Когда же ее состояние стало невыносимым, она обратилась к врачам. Пациентку обследовали, после чего провели операцию.

В настоящее время состояние пациентки врачи оценивают как удовлетворительное, в дальнейшем ей придется пройти курс лечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!