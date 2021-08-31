В Касимове выявили коррупционные преступления

В Касимове следователи возбудили по коррупционным преступлениям, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным Касимовского МСО, менеджер компании перевел на расчетный счет начальника отдела логистики предприятия-контрагента около 80 тысяч рублей. Последний должен был за эти деньги помочь в закупках только у тех поставщиков, чьи интересы представлял взяткодатель. Взяточник получил деньги и «распорядился по своему усмотрению».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательств и выявление аналогичных эпизодов», - говорится в сообщении.

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