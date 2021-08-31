В сентябре около 360 тысяч рязанских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

В сентябре 2021 года около 360 тысяч жителей Рязанской области получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин в связи с ростом инфляции сверх запланированного уровня.

Предложение главы государства поддержал депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель комитета по бюджетам и налогам, член фракции «Единой России» Андрей Макаров.

«Показателем восстановления экономики являются единовременные соцвыплаты из дополнительных доходов бюджета. Все категории пенсионеров до конца 2021 года получат по 10 тысяч рублей, военнослужащие – по 15 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, общая сумма выплат превысит 500 млрд рублей. Механизм, посредством которого они будут произведены, уже разработан», – отметил парламентарий.

Рязанские пенсионеры начнут получать по 10 тысяч рублей уже на этой неделе. В зависимости от формата получения пенсии, деньги будут перечислены на карту или доставлены вместе с ежемесячной пенсией.

«Помощь пенсионерам требуется всегда, особенно в постпандемийный период. Благодаря инициативе нашего президента эта категория граждан получит существенную поддержку», – подчеркнул губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов.

Претендовать на единовременную выплату могут граждане, которые постоянно проживают на территории РФ и являются по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом России.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 27.08.2021. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»