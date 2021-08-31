1 сентября рязанцам не будут продавать алкоголь

1 сентября 2021 года в Рязанской области традиционно будет действовать запрет на розничную торговлю алкоголем. Спиртное в магазинах нельзя будет купить на протяжении всего Дня знаний.

Как и ранее, в организациях общественного питания (кафе, бары, рестораны) продавать алкоголь разрешается.

Напомним, запрет установлен региональным законом №98-ОЗ от 2011 года. В список «трезвых» праздников также входят День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), Международный день студентов (17 ноября).