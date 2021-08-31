На улицах Рязани продолжается патрулирование с массовой проверкой документов

В Рязани продолжается масштабное патрулирование по улицам, дворам, скверам и другим общественным местам города. Полицейские вместе со специалистами-кинологами проверяют документы у граждан, чтобы выяснить, насколько соблюдаются требования миграционного законодательства.

Кроме того, в преддверии 1 сентября, полицейские патрули обследуют школы – им в эти дни уделяется особое внимание. Не оставили без внимания сотрудники ППС и людей, распивающих алкоголь в общественных местах.

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