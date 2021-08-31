Мэрия рассказала, почему в Рязани не стали устанавливать колесо обозрения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Рязани рассказала, по какой причине расторгла соглашение с инвестором, который должен был установить в ЦКПиО колесо обозрения, высотой более 50 метров.

Колесо обозрения стоимостью 70 млн рублей планировали открыть в конце 2019 года, приурочив к масштабному мероприятию «Рязань - новогодняя столица 2020 года». Но уже в сентябре 2019 года соглашение с инвестором было расторгнуто. По какой причине, два года назад чиновники не сказали.

«Колесо обозрения планировалось построить к празднованиям в рамках «Новогодней столицы 2020», но впоследствии от этой идеи отказались. С инвестором расторгли соглашение в связи с тем, что его проект предусматривал вырубку большого количества деревьев в ЦПКиО», - сообщила «КП-Рязань» пресс-служба администрации города.

Отметим, что в апреле в 2019 года в ЦКПиО спилили вековые деревья. Тогда власти связали это с «подготовкой к летнему сезону» и «безопасностью граждан», но никак не с установкой колеса.

В настоящее время неизвестно, планируют ли в Рязани в будущем установить колесо обозрения, в городской администрации на этот вопрос не ответили.

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