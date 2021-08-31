Расследование убийства журналистки Жанны Шепляковой завершено

На рассмотрение в Железнодорожный районный суд Рязани передано уголовное дело об убийстве главного редактора интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой. Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, 33-летняя журналистка погибла от рук собственного мужа. Обвиняемый, 38-летний рязанец, в пылу ссоры схватился за охотничий нож и зверски расправился с супругой. Многочисленные колото-резанные раны обнаружили в области головы, шеи, грудной клетки и верхних конечностей.

«Злоумышленник скрылся с места преступления, выехав в другой регион, где был задержан и по ходатайству следственного органа, поддержанного прокуратурой, заключен под стражу», - добавили в прокуратуре.

При этом ранее говорилось, что на следующий день после убийства мужчина сам пришел в полицию и сдался. Кроме того, появлялась информация, что специалисты областной психиатрической больницы признали у него состояние аффекта.

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