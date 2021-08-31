В Рязанской области от COVID-19 скончался 35-летний мужчина

В последний день лета 2021 года в список жертв COVID-19 в Рязанской области включили еще шесть человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших.

Это три женщины в возрасте 60 лет, 72 лет, 83 лет. Вторая скончалась в мае, первая и третья – в июне. И трое мужчин в возрасте 35 лет, 57 лет, 79 лет. Первый скончался в июне, второй и третий – в июле.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 945 человека.