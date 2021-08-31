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Происшествия31 августа 2021 10:59

УФСБ и полицейские задержали иностранца, объявленного в международный розыск

Мужчину, подозреваемого на родине в служебном подлоге и растрате, задержали в Шацком районе
Источник:kp.ru
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Оперативники уголовного розыска при помощи сотрудников регионального управления ФСБ получили информацию о местонахождении иностранца, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Обнаружить 32-летнего мужчину, легально прибывшего из одной из стран Средней Азии, удалось в Шацком районе. По данным полиции, на родине беглеца подозревают в служебном подлоге и растрате.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о его выдаче инициаторам розыска.

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