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Общество31 августа 2021 10:59

Автобус №20 в Рязани с 1 сентября будут ходить по прежней схеме

На Касимовском шоссе и улице Советской Армии открыли движение транспорта
Источник:kp.ru
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С 1 сентября автобусы маршрута №20 возобновят работу по прежней схеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Автобусы будут следовать через остановки «Строительное управление» и «Магазин» (Касимовское шоссе).

Власти пояснили, что возобновлению предшествовало открытие движения транспорта на участке Касимовское шоссе – улица Советской Армии.

Ранее сообщалось, что в скором времени светофор на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе, в районе гипермаркета «Глобус», изменит режим работы (читать подробнее).

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