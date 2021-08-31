Сельские власти убрали кладбище под Рязанью после бобров-вандалов. Фото: администрация Рыбновского района.

27 августа сельские власти убрали поваленные бобрами и ветром деревья на Истобниковском кладбище. Об этом сообщила администрация Рыбновского района, отчитавшись перед местным жителем, оставившего жалобу на странице губернатора в «ВК».

«Проведены работы по уборке, указанной вами территории. Спасибо за сигнал», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе бобры-вандалы погрызли несколько массивных деревьев, которые рухнули прямо на могилы. А сильный ветер во время грозы только усугубил картину, повалив старые аварийные деревья (смотреть фото).

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