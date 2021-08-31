В четырех районах Рязанской области 31 августа отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

31 августа в четырех районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сапожковский район:

- село Уда (улица Первая) — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Аристово (улицы Дачная, Речная), деревня Городецкое, деревня Лысцево, село Музалево — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Деулино, деревня Лужки, деревня Красный Восход — с 10:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Беломутово, село Давыдово, деревня Маньшино, деревня Мосеево, деревня Новоселки, деревня Сонино, деревня Аристово, деревня Каширово, деревня Клин, деревня Козельское, село Колычево, деревня Большое Курапово, деревня Малое Курапово, деревня Прасковьино — с 11:00 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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