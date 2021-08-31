Для некоторых рязанцев проезд в транспорте подешевеет до 21 рубля

В Рязани с 1 сентября по 30 ноября для пассажиров общественного транспорта пройдет акция. Для держателей банковских карт Mastercard при бесконтактной оплате стоимость проезда снизят до 21 рубля.

Один из организаторов акции, оператор автоматизированной системы оплаты проезда ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ», пояснил, что в билете при этом по-прежнему будет значиться сумма 23 рубля.

«При оплате проезда решение о предоставлении скидки в зависимости от платежной системы принимается при обработке операции процессинговым центром банка. Итоговую сумму списания клиент увидит в банковской выписке, а также в смс-сообщении», - пишет картаумка.рф.

Кроме того, организаторами акции выступают сама платежная система Mastercard и ПАО Сбербанк.

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