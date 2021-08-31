Меньше миллиона рублей: эксперты назвали жилой комплекс с квартирами по минимальной цене

Фото: ГК «Стройпромсервис»

Своя квартира в новостройке за 800 000 р – беспрецедентное предложение от ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС». Совсем скоро ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС» объявит о старте продаж нового дома в ЖК Окские просторы. Это уже 5 дом из 11 запланированных в этом проекте.

Лучшее предложение по планировке, метражу и цене достанется первым! Успейте выбрать то, что нравится: уютные и компактные студии, эргономичные смарт-планировки с гардеробными, классические двухкомнатные квартиры. Для вас, как всегда, три варианта отделки: предчистовая отделка - стандартный вариант отделки для всех квартир, квартиры с чистовой ТОП-отделкой и квартиры «все включено» с ТОП-отделкой и мебелью.

Квартиры в ЖК «Окские просторы» пользуются повышенным спросом у рязанцев. Напомним, это уже второй дом в комплексе, продажи которого стартуют в 2021 году. Продажи 4 дома были открыты только в марте этого года, а уже сейчас куплено около 70% квартир.

Фото: ГК «Стройпромсервис»

Еще несколько преимуществ комплекса:

Дышать легко! Окские просторы - это сочетание высокотехнологичных инженерных решений, продуманной инфраструктуры и всех преимуществ жизни в одном из самых экологически благополучных районов города.

Добираться удобно! Комплекс расположен на границе города и его тихих пригородов, в 5 минутах езды от г-та Глобус. Рядом - транспортная развязка с быстрым выездом, как в сторону центра, так и по направлению в Дашково-Песочню. 20 минут - и вы в центре города.

Отдыхать комфортно! Лучшее место для вашей прогулки — теперь рядом с домом.

Чтобы попасть на пляж или посетить сафари-парк, жителям комплекса будет достаточно выйти из дома. Придомовая территория жилого комплекса «Окские просторы» действительно уникальна и не имеет аналогов в Рязани. Благодаря масштабам проекта, а он занимает площадь в 48 га, здесь удалось разместить не только спортивные комплексы и детские игровые площадки, но и особые зоны отдыха. Одни из таких - собственный сафари-парк с животными и будущий благоустроенный пляж.

Все нужное - рядом! Недалеко от комплекса расположены действующие детские сады и школы, а в ближайших планах строительство новой школы, сада и яслей на территории.

Чувствовать безопасность! Система видеонаблюдения и контроля доступа не только в подъездах, но и на территории.

Подробнее о том, как купить квартиру по самой выгодной цене по телефону +7(4912) 247-000.

Узнать больше о ЖК «Окские просторы» можно на сайте stroy-proms.ru

Фото: ГК «Стройпромсервис»

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

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