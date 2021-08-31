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Общество31 августа 2021 7:53

Чиновников минобороны обязали привести в порядок здание военного госпиталя в Рязани

Объект культурного наследия находится в плачевном состоянии
Источник:kp.ru
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Министерству обороны России выдано предписание в связи с неудовлетворительным состоянием объекта культурного наследия «Здание госпиталя», 1829 года, расположенного в Рязани по адресу: Первомайский проспект, 25. Об этом сообщает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Чиновников минобороны обязали устранить нарушения, разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению.

«Законные правообладатели предупреждены о мерах ответственности, предусмотренных действующим законодательством за неисполнение в установленный срок предписания регионального органа охраны памятников», - говорится в сообщении.

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