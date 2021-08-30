Тепло, но дождливо: синоптики рассказали, какую погоду ждать рязанцам 1 сентября

Наиболее теплой погодой из регионов Центральной России 1 сентября будет в Рязанской области, а также в Тамбовской, Липецкой, Курской и Воронежской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Правда, не исключены дожди.
«В понедельник воздух прогрелся до 29-31 градуса, но в среду уже ожидается около 23-26, местами до 28 градусов», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о жарких днях в последние дни лета (читать подробнее).
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