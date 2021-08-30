Около 30 улиц Рязани во вторник останутся без электричества

31 августа с 10:00 до 16:00 в нескольких микрорайонах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

В поселке Недостоево электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Новостройка, ул. Призаводская, ул. Садовая, ул. Школьная.

В поселке Семчино электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Советская, ул. Школьная, ул. Колхозная, ул. Свободы.

В поселке Канищево электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Дачная, ул. Луговая, ул. Советская, ул. Хрюкина, ул. Колхозная, ул. Ленпоселок, ул. 1 Мая, ул. Преображенская, Вишневый переулок, ул. Новая.

Кроме того, электричества не будет на улицах: Семчин Лоск, Трехреченской, Озерном проезде, 1-м Озерном переулке, 2-м Озерном переулке, 3-м Озерном переулке, 4-м Озерном переулке, 5-м Озерном переулке.

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