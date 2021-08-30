«Stand Up, выходим!»: бойцы ОМОН и ФСБ накрыли в Рязани швейный цех с нелегалами.

Полиция вместе с бойцами ОМОН и оперативниками УФСБ накрыли швейный цех на окраине Рязани. Об этом сообщает региональное УМВД. В результате рейда на предприятии обнаружили пять человек, предположительно из Китая, которые нарушили миграционное законодательство.

По результатам проверки полиция составила пять административных протоколов за незаконную трудовую деятельность в России и три протокола за нарушение пребывания в Российской Федерации.

Возбуждено административное расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!