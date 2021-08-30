Массовый уход рязанских болельщиков с трибун во время футбольного матча попал на видео.

Во время футбольного матча между ФК «Рязань» и «Динамо» (Брянск) рязанские болельщики стали покидать трибуны при счете 0:3 в пользу гостей. Массовый уход, за несколько минут до финального свистка, произошел, когда в воротах рязанской команды побывал четвертый мяч.

Отметим, что болельщиков в этот раз было много, по местным меркам. За десять минут до начала игры в кассе закончились билеты, пришлось заказывать дополнительно, закончились и программы к матчам. Две подряд победы на выезде, видимо, вселили в болельщиков уверенность, что успешная поступь продолжится. Но, как отметил главный тренер рязанцев Дмитрий Сережкин, попали на «более мастеровитого соперника» (читать подробнее с видео).

Надо отдать должно футболистам, после проваленного матча они подошли поблагодарили фанатский сектор за поддержку.

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