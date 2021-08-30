В Касимове начали ремонт крыши и остановили его: дом оказался аварийным

Остатки крыши стали просто мусором. Фото: Ирина ШЕВЧУК.

Съехавшая в буквальном смысле слова крыша с дома №5 по улице Ленина стала поводом обращения жителей в «КП»-Рязань». Начался капремонт – подрядная организация демонтировала крышу – оказалось, что дом аварийный и подлежит расселению – ремонт приостановили.

- Замглавы городской администрации Олег Штефан был не в силах объяснить, как аварийный дом оказался в плане капремонта, заняв позицию «подпись под документом моя – но ничего не знаю», - рассказали люди, оставшиеся без крыши над головой.

Есть еще один парадокс: жители дома, признанного в конце мая аварийным, до последнего времени платят взнос в областной Фонд капремонта.

- Лучше бы не платили, тогда остались бы под крышей, - иронизируют озадаченные своим положением касимовцы.

Как будет разрешаться эта парадоксальная ситуация, и главное, за чей счет восстановят крышу, непонятно.

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