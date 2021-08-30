Рязанцев 31 августа ждет жаркая погода – 30 градусов

Во вторник, 31 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает управление МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

В регионе возможен южный ветер, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +11…+16°С, днем +25…+30 градусов.

Ранее региональное управление МЧС предупреждало рязанцев, что 30 и 31 августа на территории Рязанской области ожидается аномальная жара – 30-32 градуса (читать подробнее).

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