Всем рязанцам, обратившимся на прямую линию, дадут ответы

Губернатор отметил, что в общей сложности до и во время прямого эфира поступило около 600 обращений. Центр управления регионом к прямой линии провел сбор и анализ сообщений и вопросов жителей региона, поступающих через социальные сети, мессенджеры, электронную почту и телефон. Больше всего жалоб поступило на состояние и некачественный ремонт дорог, проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства и экологии, образования и социальной защиты.

По словам губернатора, многие из заданных вопросов касаются полномочий администрации г. Рязани. Особенно актуальными также являются тема дорог, благоустройства территорий.

«От рязанцев традиционно поступает большое количество обращений в ходе моего общения в таком формате с жителями региона. Поэтому главе администрации Рязани Елене Сорокиной было предложено провести прямую линию с жителями города. Думаю, что это полезный опыт, – сказал Николай Любимов.– Что же касается других муниципальных образований, а также наших министерств и ведомств. Обращаю внимание, всем рязанцам, обратившимся на «Прямую линию», нужно дать ответы: лично ли, через сайт или через СМИ, письменно или устно. Нужно помочь в решении проблем. По нерешаемым на уровне региона вопросам людям следует дать ответы и разъяснения, без формализма, четко и по существу. Прошу ЦУР и аппарат правительства проконтролировать ход исполнения».

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.